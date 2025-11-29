Hong Kong'un Tai Po bölgesindeki yangın felaketinde bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. Üç gün önce 8 apartmanın bulunduğu sitede çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 128'e yükseldi.

200 KİŞİDEN HABER ALINAMIYOR

Yangın sırasında konutlarda yaşayan 200 kişiden hâlâ haber alınamıyor. 80'e yakın yaralının tedavileri sürüyor. İngiliz yayın kuruluşu BBC ekibi ise iki gün boyunca süren yangının ardından kayıp olan yakınlarına ulaşmaya çalışanların hikâyelerini haberleştirdi. "En acı bekleyiş" ifadesine yer verilen habere göre bölge sakinlerinin akıllarında bir soru var: "Eşim hayatta mı?" Habere göre yangında yakınlarını arayanlar ayrıca "'Sağ da ölü de olsa eşimi çıkartmak istiyorum" diyor.

Öte yandan yetkililer yangının çıkış nedenini tespit etmeye çalışırken felaketin ardında ihmaller zinciri çıktı. Yaklaşık 4 bin kişinin yaşadığı tahmin edilen sitedeki yangına bina dışına kurulan bambu iskelelerinde çalışanların neden olduğu ihtimali üzerinde duruluyor. Alevlerin hızla yayılmasına karşılık apartmanlarda yangın uyarı zillerinin çalışmadığı ortaya çıktı. Kentin zenginlerinin yaşadığı Hong Kong Adası'nın kuzeyinde 1983 yılında inşa edilen ve sübvansiyonlu konut alanı olarak kullanılan Wang Fuk Court'taki alevler 1800 daireden oluşan sekiz binadan yedisini sardı. 2021 nüfus sayımına göre, Wang Fuk sakinlerinin yaklaşık % 40'ı 65 yaş ve üzeri. Bu nedenle, çok sayıda sakinin mahsur kalmasından korkuluyor; çünkü yaşlı olmaları nedeniyle hızlı bir şekilde binadan çıkma olasılıkları daha düşük.