Açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Dr. Mehmet Öz, darbeyi beklemediği bir yerden aldı! Sessiz sedasız ilişiğini kestiler...

HENÜZ BİR AÇIKLAMA YOK

Dr. Öz'ün kişisel çıkarları için bazı doğruluğu test edilmemiş tedavi yöntemlerini tanıtması nedeniyle üniversiteinin eleştiri oklarının hedefinde olduğu düşünülüyor. Şu an için üniversite ve Dr. Öz tarafından herhangi bir açıklama gelmedi.