Açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Dr. Mehmet Öz, darbeyi beklemediği bir yerden aldı! Sessiz sedasız ilişiğini kestiler...

ABD kanallarında yayınlanan ünlü televizyon programı Dr. Oz'un sunucusu, Doktor Mehmet Öz, yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme geliyor. Öz, ABD kimliğini kanıtlamak için Türk vatandaşlığından çıkacağını açıklamasının ardından Cumhuriyetçi Parti'den aday oldu.
SESSİZ SEDASIZ KOVULDU MU?
Ancak Mehmet Öz, hiç beklemediği bir yerden şoke edici bir darbe aldı. ABD'li basın yayın kuruluşu Daily Beast'in haberine göre Columbia Üniversitesi Irving Tıp Merkezi Dr. Öz'le ilişiğini sessiz sedasız kesti.
HALEN O LİSTEDE YER ALIYOR
Üniversitenin Dr. Öz'ün kişisel sayfalarını internet istesinden kaldırdığı görüldü. Dr. Öz üniversitede Ameliyat Bölüm Başkan Yardımcısı ve Entegre Tıp Direktörü gibi üst düzey pozisyonlarda çalışmıştı. Ancak Dr. Öz'ün halen 'fakülte çalışanları' listesinde olduğu görüldü.