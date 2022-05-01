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Giriş Tarihi: 1.5.2022 10:43 Son Güncelleme: 1.5.2022 10:56

Açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Dr. Mehmet Öz, darbeyi beklemediği bir yerden aldı! Sessiz sedasız ilişiğini kestiler...

Açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Dr. Mehmet Öz, darbeyi beklemediği bir yerden aldı! Sessiz sedasız ilişiğini kestiler...

ABD kanallarında 'The Dr. Oz Show' programıyla boy gösteren ve söyledikleriyle Türkiye'de eleştiri oklarının hedefi olan ünlü kalo cerrahı Dr. Mehmet Öz, darbeyi hiç beklemediği bir yerden aldı. Mehmet Öz'ün görev aldığı Columbia Üniversitesi'nin Tıp Merkezi'nden kişisel sayfalarının kaldırıldığı görüldü. Üniversitenin bu kararı, Dr. Öz'ün programında 'kişisel çıkarları' için onaylanmamış tedavi yöntemlerinden bahsetmesi nedeniyle aldığı iddia edildi.

ABD kanallarında yayınlanan ünlü televizyon programı Dr. Oz'un sunucusu, Doktor Mehmet Öz, yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme geliyor. Öz, ABD kimliğini kanıtlamak için Türk vatandaşlığından çıkacağını açıklamasının ardından Cumhuriyetçi Parti'den aday oldu.

SESSİZ SEDASIZ KOVULDU MU?

Ancak Mehmet Öz, hiç beklemediği bir yerden şoke edici bir darbe aldı. ABD'li basın yayın kuruluşu Daily Beast'in haberine göre Columbia Üniversitesi Irving Tıp Merkezi Dr. Öz'le ilişiğini sessiz sedasız kesti.

HALEN O LİSTEDE YER ALIYOR

Üniversitenin Dr. Öz'ün kişisel sayfalarını internet istesinden kaldırdığı görüldü. Dr. Öz üniversitede Ameliyat Bölüm Başkan Yardımcısı ve Entegre Tıp Direktörü gibi üst düzey pozisyonlarda çalışmıştı. Ancak Dr. Öz'ün halen 'fakülte çalışanları' listesinde olduğu görüldü.

HENÜZ BİR AÇIKLAMA YOK

Dr. Öz'ün kişisel çıkarları için bazı doğruluğu test edilmemiş tedavi yöntemlerini tanıtması nedeniyle üniversiteinin eleştiri oklarının hedefinde olduğu düşünülüyor. Şu an için üniversite ve Dr. Öz tarafından herhangi bir açıklama gelmedi.

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Açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Dr. Mehmet Öz, darbeyi beklemediği bir yerden aldı! Sessiz sedasız ilişiğini kestiler...
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