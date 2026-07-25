Acil iniş yapan uçak alev topuna döndü

Acil iniş yapan uçak alev topuna döndü
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ABD'nin Washington eyaleti açıklarında bir deniz uçağı acil iniş yaptı ve alev aldı. Kenmore Air şirketine ait DeHavilland DHC-3 uçağındaki 10 yolcu ve bir pilotun tamamı kurtarıldı. San Juan Adaları'ndaki Sucia Adası'na yakın bir yerde gerçekleşen olaydan kurtarılanlar kafa travmaları, kırık kemikler ve yırtıklar nedeniyle hastaneye kaldırıldı, dördü ağır yaralı olan yolculardan birinin durumu kritik. Seattle'daki Lake Union gölünden kalkan uçak Roche Limanı'na gidiyordu ve kalkışından 45 dakika sonra sebebi bilinmeyen bir şekilde acil iniş yaptı. Federal Havacılık İdaresi ve Ulusal Taşımacılık Güvenliği olayı araştırmaya devam ediyor. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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