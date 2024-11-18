Acılara rağmen umudun düğünü

Geçen yıl ekim ayından bu yana, katliam ve bombardımanların aralıksız devam ettiği Gazze'de günlük yaşam, zorlu koşullar altında da olsa devam ediyor. Bir yanda binlerce can yitip giderken bir yanda ise yeni umutlar ve yeni hayatlar yeşeriyor. Soykırımcı İsrail'in düzenlediği saldırıda şehit olan torunu 3 yaşındaki şehit Rim'i kucağında öpüp koklarken kaydedilen trajik görüntülerle hafızalara kazınan Ebu Dia, bu kez yeğeni Samir'in (28) evliliğe adım atmasının mutluluğunu yaşadı. Gazzeli Samir, 25 yaşındaki Majdolin ile İsrail'in saldırılarının başlamasından önce birbirlerini severe nişanlandı. Fakat çift, 1 yılı aşkın süredir devam eden İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'nin yerle bir olması, binlerce insanın katledilmesi, yüz binlercesinin yerlerinden edilmesi ve yokluk nedeniyle hayallerindeki düğünü bir türlü yapamadı. Bölgede yardım faaliyetleri yürüten Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, evlenmek isteyen çifte el uzattı. Evlilik için gereken ihtiyaçları karşılanan çift, Gazze'de sade bir düğün merasimiyle evlendi.Yaşadıkları zor şartlara rağmen evlenen Samir ve Majdolin çifti, Gazze'de yaşama umudunun devam ettiği mesajını verdi. Savaşın ortasında hayatlarını birleştiren çift, sevgi ve umudun her zorluğu aşabileceğini tüm dünyaya gösterdi. Yapılan düğün merasimi, Gazze'nin halkının hayata tutunma gücünü de bir kez daha ortaya koydu. Genç çift, düğünlerinin tüm Gazze halkının barış, sevgi ve umut içinde yeniden var olma kararlılığının simgesi olduğunu söyledi.Genç çift için hazırlanan çadırının önünde düzenlenen törende dua eden Ebu Dia ise, "Gazze'de bir yandan ağır bombardıman ve soykırım sürerken bir yanda ise yeni hayatlar ve umutlar yeşeriyor. Torunum Rim'i ve birçok yakınımı kaybettim. Ancak Gazze'deki en karanlık anlarda bile umudumuz hiç tükenmedi. Bu evlilik peygamberlerin bir sünnetidir. Bu güzel işe öncülük eden Yedi Başak Derneği'ne teşekkür ederiz. Kıymetli yeğenim Samir'in, Majdolin ile olan evliliğini kutluyoruz. Allah ikisini de mübarek kılsın, üzerlerine bereket ihsan etsin. Bu evliliğin hayırlı bir evlilik olmasını Allah'tan niyaz ediyoruz'' diye konuştu.Gazze'de nişanlandıkları halde yaşanan soykırım dolayısıyla evlenemeyen yüzlerce gencin bulunduğunu söyleyen Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Bulut ise, "Bu güzel bir adıma destek olmak bizi de mutlu etti. Samir ve Majdolin çifti, Gazze'de umudun devam ettiği mesajını tüm dünyaya duyurdu. Gazze'de savaşın getirdiği yıkımlara ve acılara rağmen hayatın devam ettiğini bizlere gösterdiler. Özgür Gazze'de, çocukları ile birlikte güven içerisinde, mutlu ve huzurlu bir gelecek dilerim'' ifadelerini kullandı.