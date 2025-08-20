Acılı babadan Türkiye’ye teşekkür

FİLİSTİN'in Gazze şehrinden Türkiye'ye gelen yaralılar Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şifa buluyor. Adana Valisi Yavuz Selim Köşger ve eşi Fatma Köşger ile birlikte hastanede yetersiz beslenme nedeniyle tedavi altına alınan ancak kurtarılamayan 4.5 yaşındaki çocukları Abdullah Ebu Zerka'yı kaybeden, diğer çocukları 6 aylık Habibe Ebu Zerka'nın da tedavisi süren aileyi ziyaret etti. Aileye başsağlığı dileyen Köşger, "Türkiye olarak mazlum ve mağdur coğrafyalardan gelen kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. Baba Zerka ise, "Bizim yardım talebimizden sonra Türk yetkililer bizimle iletişime geçti. Oradan buraya kadar gelen sürede bizi hiç yalnız bırakmadılar. Türk halkına ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.