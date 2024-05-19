Acınızı paylaşıyoruz

Dışışleri Bakanlığı, Kırım Tatar sürgününün 80'inci ve Çerkes sürgününün 160'ıncı yılı vesilesiyle anma mesajı paylaştı. Açıklamada, Kırım Tatar Türk halkının Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği tarafından sürgüne gönderilmesinin üzerinden 80 yıl geçmesine rağmen gasp edilen haklarının iade edilmediği belirtildi. Ayrıca, "Çerkes sürgünü Türkiye'nin üzüntüyle hatırladığı başka trajedidir. Kırım Tatarlarının ve Kafkasya'nın kardeş halklarının acılarını paylaşıyor ve hatıralarını yâd ediyoruz" denildi.