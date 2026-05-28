Acıya rağmen umut var

Soykırımcı İsrail, yıllardır katliam yaptığı Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırıları nedeniyle milyonarca Müslüman bir bayrama daha acı ve gözyaşı içinde girdi. İşgal ve abluka altındaki bölgede her türlü savaş suçunu işleyen İsrail ordusu, ateşkese rağmen Kurban Bayramı'nın ilk günü de saldırılarına devam etti. İsrail ordusu Gazze kentinin Rimal Mahallesi'ne bir binaya hava saldırısı düzenledi. Bayramın ilk saatlerinde enkazdan çıkarılan Filistinlilerin cansız bedenleri morglara taşındı. Sevdiklerine veda eden Filistinliler, bayram telaşesi yerine cenaze hazırlıkları yaparak, hayatını kaybedenleri son yolculuklarına uğurladı. Ancak her türlü zülme rağmen umutlarını kaybetmeyen binlerce Filistinli, bayram namazını yıkılan camilerin enkazlarında, sokaklarda ve çadır kamplarında eda etti. Anne ve babalar evlatlarını bir nebze olsun mutlu etmek için zor şartlar altında ellerinden geleni yaptı. Bayramlık kıyafetleri giyen çocuklar umutla gülümsedi.

HER GÜN ŞEHİT VAR

Gazze Şeridi'nde Filistinliler, Kurban Bayramı'nın ilk gününde İsrail saldırılarında hayatını kaybeden yakınlarının mezarlarını ziyaret ederek, bayramı hüzün içinde karşıladı. İsrail saldırısında oğlunu kaybeden Filistinli Ümmü Şükri es- Sufi "Oğlum şehit oldu ve bu, onsuz geçirdiğim ilk bayram. Bugün herkes yaralı, herkesin kalbi kırık. Her gün şehitler var, her gün yeni acılar yaşanıyor. Nerede ateşkes?" derken kardeşi Muhammed Fevzi Gaben'i kaybeden Filistinli ise "Onsuz bayramın hiçbir anlamı yok. Ateşkes diyorlar ama biz görmüyoruz. İnsanlar çocuklarını kaybediyor" ifadelerini kullandı. İsrail ordusu, ateşkese rağmen bayramın ilk gününde Lübnan'ın doğusu ve güneyine hava ve topçu saldırıları düzenledi. Savaş uçakları Baalbek bölgesinde yer alan Felavi, Buday ve Halbata beldelerinin kırsal kesimlerini bombaladı. Sur kentine bağlı Deyr Amis beldesine düzenlenen hava saldırısında 2 kişi yaşamını yitirdi.

AMERİKA'DAN İSRAIL'E BEYRUT VETOSU

İşgalci İsrail ordusunun, ABD Başkanı Donald Trump'ın baskısı nedeniyle Lübnan'ın başkenti Beyrut'u hedef almadığı öne sürüldü. Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın Güvenlik Kabinesi toplantısında Beyrut'u saldırılarla hedef alamamalarının ardında "ABD vetosu" olduğunu kabul ettiği aktarıldı.