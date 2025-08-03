Açlık savaşı

İsrail'in sldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor. Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Son 24 saatte 6 Filistinli daha açlıktan hayatını kaybetti. Böylece açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 175'e yükseldi. Öte yandan İsrail ordusu, stratejik bir şekilde kıtlık oluşturarak aç bıraktığı insanları yardım merkezlerinde hedef almaya devam ediyor. Dün düzenlenen saldırılarda 22'si yardım bekleyen 44 Filistinli daha katledildi. İsrail ordusu, Han Yunus kentindeki Filistin Kızılay'ına ait karargahı vurdu. 1 Kızılay çalışanı hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Patlamanın ardından binada yangın çıktı.

TAM BİR İMHA PLANI

Gazze Şeridi'ndeki Filistin hükümeti, İsrail'in önceki gün girişine izin verdiği 36 yardım TIRının büyük bölümünün, işgalin kasten sürdürdüğü güvenlik kaosu nedeniyle yağmalandığını belirtti. Yapılan açıklamada, "Bu durum, Gazze halkını açlığa mahkum eden ve sistematik olarak sürdürülen bir imha planının parçasıdır" denildi. Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "(Gazze'ye) Sürekli, kesintisiz ve artırılmış bir sağlık yardımı akışının sürekli olarak kolaylaştırılması için çağrıda bulunuyoruz. Gazze genelindeki hayatlar buna bağlı" ifadelerini kullandı.

22 BİN YARDIM TIR'INI SINIRDA BEKLETİYOR

GAZZE Şeridi'ndeki Filistin Hükümeti, İsrail'i insani yardım kamyonunlarının bölgeye girişini engellemekle ve kasıtlı şekilde Gazze'de 'açlık, abluka ve kaos' yaratmakla suçladı. Yapılan yazılı Açıklamada, "22 binden fazla insani yardım kamyonu hâlihazırda Gazze sınır kapılarında bekletiliyor. Bu kamyonların büyük bölümü BM'ye, uluslararası kuruluşlara ve çeşitli yardım organizasyonlarına ait. İsrail işgali, 2.4 milyondan fazla Gazzeliyi hedef alan soykırım politikalarının bir parçası olarak, bu yardımların girişini sistematik biçimde engelliyor" denildi.

TRUMP DOĞRU SÖYLEMİYOR: 60 DEĞİL 3 MİLYON DOLAR GÖNDERDİ

Amerikan Washington Post gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın son günlerde dile getirdiği Gazze'ye gıda yardımı miktarının 60 milyon değil, sadece 3 milyon dolar olduğunu yazdı. Haberde, Trump'ın söyleminin doğru olmadığı, söz konusu rakamın ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından iki kez "30 milyon dolar kaynak ayrıldı" şeklinde düzeltildiği hatırlatıldı. Kaynaklar, bu rakamın da sadece yüzde 10'unun, yani 3 milyon dolarının Gazze İnsani Yardım Vakfı'na aktarıldığını kaydetti.

BATI'DA "FİLİSTİN'İ TANIYIN" SESLERİ YÜKSELİYOR

❱ Avustralya'nın Sydney kentinde yaklaşık 90 bin kişi, Sydney Liman Köprüsü'nde İsrail'in Filistin'e saldırılarını protesto etti. Göstericiler, Avustralya hükümetine Filistin devletini tanıma çağrısı yaptı.

❱ Almanya'da göstericiler İsrail'in yaptığı soykırımı protesto etmek ve Gazze'deki açlığa dikkat çekmek için başkent Berlin'de toplandı. Göstericiler, yanlarında getirdikleri tencere ve tavalara kaşıklarla vurarak İsrail'in insani yardım girişini engellediği Gazze'de yaşanan açlık krizine dikkati çekti.

❱ Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand, İsrail'e silah satmadıklarını, bu durumun 2024'ten beri devam ettiğini belirtti.