Açlıktan 303 ölüm

İsrail'in kıtlık silahıyla yürüttüğü soykırımda 3 Gazzeli daha açlıktan öldü. BM'ye göre neredeyse her dört çocuktan biri şiddetli ve yetersiz beslenmeden muzdarip. BM ülkeleri harekete geçmeye çağırdı. Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısının 117'si çocuk olmak üzere 303'e yükseldiği kaydedildi. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 75 artarak 62 bin 819'a yükseldi. UNICEF Sözcüsü Tess Ingram "Gazze Şeridi'nde UNICEF'in desteklediği bir beslenme merkezinde, yardım almak için sırada bekleyen çocukların öldürüldüğü olaylar yaşandı. Çocuklar oyun oynarken, ders çalışırken ve uyurken de öldürüldü. Bu kabul edilemez bir durum ve uluslararası toplum, Gazze'de çocukların öldürülmesini ve yaralanmasını durdurmak için elinden gelen her şeyi yapmalıdır" diye konuştu. UNICEF Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölge Savunuculuk ve İletişim Şefi Ammar M. Ammar ise "Sadece Temmuz'da, 12 binden fazla çocuğun akut yetersiz beslendiği tespit edildi. Yetersiz beslenme, yıkıcı sonuçları olan en ölümcül form" diye konuştu.