Açlıktan ölüyoruz

Katil İsrail bir yandan Gazze Şeridi'nde bombalar yağdırırken diğer taraftan 63 gündür insani yardımların gişirine izin vermiyor. Yokluk altındaki 2.3 milyon Filistinli dünyanın gözü önünde bir de kıtlıkla boğuşuyor.

Birleşmiş Milletler'in (BM) acil yardım koordinatörü, insani yardımın durdurulmasının "acımasızca toplu cezalandırma" anlamına geldiğini söyleyerek İsrail'i Gazze'ye yönelik yardım ablukasını kaldırmaya çağırdı.

Uluslararası insani yardım kuruluşu Save the Children, İngiltere'ye çağrıda bulunarak, Gazze'ye iki aydır insani yardımı engellemesi nedeniyle İsrail'e silah satışının durdurulmasını, sorumlulardan hesap sorulmasını ve işgali sona erdirmek için somut adımlar atılmasını istedi.

BM'ye göre Gazze'de savaş nedeniyle yaklaşık 660 bin çocuk okula gidemiyor.

Dünya Sağlık Örgütü, "Gazze'de ilaçlar sınırda beklerken insanlar önlenebilir hastalıklardan ölüyor" mesajını yayınladı.

STOKLAR TÜKENDİ

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail Sevabite, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana insani yardım girişini engellediği Gazze'de "kıtlığın ileri aşamasına" girildiğini söyledi.

BM'nin Gazze'deki Sözcüsü Cherevko, "Gıda stokları çoğunlukla tükendi, suya erişim imkânsız hale geliyor" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail'in Gazze'ye yardım girişini engellediği ve 2 aydır sürdürdüğü abluka ile "Gazze'de çocukları, kadınları, yaşlıları ve sıradan insanları" toplu cezalandırmaya tabi tuttuğunu belirtti.

İsrail'in soykırımına karşı çeşitli etkinlikler gerçekleştiren gönüllülerin oluşturduğu "Dört Arkadaş" ekibinin Han Yunus'ta düzenlediği etkinliğe ise Gazze'de açlık çeken ve hayatta kalma mücadelesi veren çok sayıda çocuk katıldı. Etkinlikte çocuklar, "Yeter, artık ölüm istemiyoruz", "Sınır kapılarını açın", "Açız", "Bizi kurtarın" yazılı pankartlar taşıdı.

SOYKIRIMA KARŞI 12 BİN İMZA

İSRAIL'DE kamuoyunda artan savaş karşıtlarına ordu içinden de destekler giderek büyüyor. Binlerce yedek ve emekli asker, nisandan bu yana ortak bildiri yayımlayarak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya savaşı durdurma çağrısı yapıyor. BBC'nin aktardığına göre bu mektuplarda en az 12 bin kişinin imzası var.

GAZZE, YAPAY ZEKA TEKNOLOJİSİNİN TEST EDİLDİĞİ ALANA DÖNÜŞTÜ

Independent gazetesinde "Gazze, İsrail'in yapay zekâ teknolojilerini test ettiği bir alana dönüştü" başlıklı bir haber yayınlandı. Haberde "İsrail tarafından geliştirilen ve 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze'deki savaş sırasında Hamas liderlerinin yerini tespit etmek için kullanılan yapay zekâ teknolojileri, özellikle de İsrail'e askeri bir avantaj sağlayan bu teknolojilerin kullanılmasının feci sonuçları göz önüne alındığında, giderek artan etik kaygılara yol açıyor" denildi.