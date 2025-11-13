Ada’daki deprem paniğe neden oldu

Akdeniz'de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) açıklarında meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem ve artçı sarsıntıların Güney Kıbrıs'ta paniğe neden olduğu bildirildi. Rum basını, başkent Lefkoşa'da iki binanın güvenlik gerekçesiyle boşaltıldığını, Baf'ta ise insanların korku içinde sokağa çıktığını yazdı. Akdeniz'de GKRY açıklarında meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından 7 artçı sarsıntı yaşandığını aktaran Rum gazeteleri, internet şebekesinin yavaşladığı bilgisine de yer verdi.