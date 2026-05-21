Adalah: Yasa dışı alıkonulan aktivistler sınır dışı edilmek üzere hapishaneden çıkarıldı

Adalah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in hukuka aykırı bir şekilde alıkoyarak zorla İsrail'e götürdüğü aktivistlerin durumuna ilişkin bilgi verildi.

AKTİVİSTLER SINIR DIŞI EDİLMEK ÜZERE KTZİOT HAPİSHANESİ'NDEN ÇIKARILDI

Gözaltında tutulan tüm Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin sınır dışı edilmek üzere Ktziot Hapishanesi'nden çıkarıldığı belirtildi.

Adalah'ın aktivistlerin sınır dışı edilmek üzere yolda olduğunu resmi makamlardan teyit ettiği ifade edildi.

Uluslararası sularda yasa dışı müdahalesinden, barışçıl aktivistlerin sistematik bir şekilde işkenceye maruz kalmasına, aşağılanmasına ve keyfi gözaltında tutulmasına kadar İsrail'in eylemlerinin uluslararası hukuku açık bir şekilde ihlal ettiği vurgulandı.

İSRAİL ORDUSUNUN, KÜRESEL SUMUD FİLOSU'NA SALDIRILARI

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında Yunan kara sularından birkaç deniz mili açıkta İsrail ordusunun hukuk dışı müdahalesine maruz kalmıştı.

Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, uluslararası sulardaki saldırısında İsrail ordusu, 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.

İsrail ordusu, 44 ülkeden 428 aktivistin yer aldığı toplamda 50 tekneden oluşan filoya, 18 Mayıs'ta Gazze'ye doğru uluslararası sularda seyir halindeyken yeni bir saldırı düzenledi ve aktivistleri hukuka aykırı şekilde alıkoydu. Filoda 78 Türk katılımcı yer alıyordu.

İsrail ordusu, Ağustos 2025'te de 44'ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye yönelen Küresel Sumud Filosu'na benzer bir saldırıda bulunmuştu.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör