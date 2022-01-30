Adalar ülkesi Maldivler ile yeni bir dönem başlıyor

Sri Lanka ziyaretinin ardındna Hint Okyanusu
'ndaki 1200 adadan oluşan Maldivler
Cumhuriyeti'ne giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Ibrahim Muhammed Salih
, Meclis Başkanı Muhammed Naşid
ve Dışişleri Bakanı Abdullah Şahdid
ile görüştü. İki ülke arasında ticaret, ekonomi, kültür, tarım, çevre ve diplomasi alanlarında imzalan anlaşmalar ile mutabakat zaptları, iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir dönemin başlayacağını gösteriyor. Türkiye ve Maldivler arasında Karma Ekonomik Komisyon kurulacağını belirten Bakan Çavuşoğlu, "Ticaret hacmimizin önümüzdeki iki yıl boyunca 100 milyon dolara çıkarılabilmesini hedefliyoruz. Bundan sonra yeni hedefleri ortaya koyabiliriz" dedi. Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında Maldivler'in başkenti Male
'de, Maldivler Dışişleri Bakanı Abdullah Şahdid ile ortak basın toplantısı düzenledi. Mevkidaşı Şahdid'i BM 76. Genel Kurul Başkanlığına seçilmesinden dolayı tebrik eden Çavuşoğlu, "Turizm sektörüne yatırım yapan bazı Türk firmaları var. Dolayısıyla vizeyi kolaylaştırmak Türk turistlerin buraya gelmesini daha fazla teşvik edecektir. THY
'nin de uçuş sayısının haftada 7'den 11'e çıkarılması değerlendiriliyor" dedi.