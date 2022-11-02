Adaların silahlandırılması Türkiye için tehdittir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından düzenlenen "Ege ve Doğu Akdeniz'de Türk Dış Politikası" panelinin açılış konuşmasını yaptı. Çavuşoğlu, "Yunanistan'a 'Arkanızda kim var ona bakmayın, yanıbaşınızda kim var, karşınıza almaya çalıştığınız kim var, ona bakın. İşbirliği istiyorsanız hazırız' diyoruz. Türkiye'yi karşılarına almak ne demek, herhalde iyi biliyorlardır. Yunanistan 'Sadece kıta sahanlığını konuşalım, diğer konuları konuşmam' diyor. Bu durumda nasıl çözeceksiniz? Son zamanda bu kadar çıldırmalarının sebebi Türkiye'nin her alanda güçlenmesi. Yunanistan'ın bize saldırıya hazırlanması demek, beynini peynir ekmekle yemesi demek" dedi."(Yunanistan'ın Doğu Ege adalarını silahlandırması) Bu durum bizim güvenliğimiz için bir tehdit. Biz Yunanistan'ın uluslararası hukuka uymasını ve gayri askeri statüyü yeniden tesis etmesini istiyoruz" diyen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "ABD 'Bunlar Rusya'ya karşı kurulan üsler' diyor, inandırıcı değil. ABD'nin kantarı, terazisi bozuldu, bu konuda kendilerine uyarıda bulunduk" dedi.Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti: "Ana hedefimiz, milli çıkarlarımızın korunması. Miçotakis'in ABD Kongresi'nde yaptığı konuşma bardağı taşıran son damla oldu. Yunanistan terörle mücadelede ortak komisyon önerimize 2019'dan beri cevap vermiyor. Biz 12 mil değil, karasularının 6 milin 1 mil dahi üzerine çıkarılmasına kesinlikle izin vermeyiz."SETA tarafından düzenlenen panelde uzmanlar, Türkiye-Yunanistan arasındaki sorunların hukuki ve uluslararası ilişkiler boyutlarını ele aldı. SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran, Libya'yla yapılan anlaşmalara ilişkin "Ankara'nın bu gayretleri, başka ülkelerin aleyhine bir tutum değildir" dedi. Panele, Prof. Dr. Yücel Acer, Prof. Dr. Sertaç Hami Başeren ve Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney de konuşmacı olarak katıldı.