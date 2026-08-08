Adalet ve direnişin simgesi: Aliya
Dünyanın gözü önünde Bosna'da işlenen sistematik soykırıma karşı Evlad-ı Fatihan'a liderlik eden ve tarihe Bilge Kral olarak geçen Aliya İzzetbegoviç, doğumunun 101. yıldönümünde anılıyor. 8 Ağustos 1925'te Bosna Hersek'in Bosanski Samac şehrinde dünyaya gelen İzzetbegoviç ırkçı ideolojilerin karşısında yer aldı. "Genç Müslümanlar" isimli teşkilatın kurucuları arasında bulunan İzzetbegoviç iki kez tutuklandı. Bosna'da 1992- 1995'teki Sırplara karşı savaşta halkına liderlik etti. Savaşı bitiren Dayton Barış Antlaşması'nı 1995'te imzalayan Boşnak lider, halkına dünyada tanınan bir devlet bıraktı. İzzetbegoviç, vefatından hemen önce kendisini ziyaret eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a şu vasiyette bulundu: "Bosna'mı koru, Bosna'ma sahip çık. Buralar hep Evlad-ı Fatihan'dır, o size emanettir."