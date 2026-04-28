‘Adaletin çığlığı olacağız’

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Gazze ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan Küresel Sumud Filosu'nun 2026 Bahar Misyonu, İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki hazırlıklarını tamamlayarak Augusta Limanı'ndan Akdeniz'e açıldı. Türkiye ve Hak-İş adına filoda yer alan Hak-İş Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin, SABAH'a yaptığı değerlendirmede, "Bu filoya adaletin çığlığı olmak için katıldım" dedi. 60'ı aşkın tekneyle Doğu Akdeniz'e açılan Sumud filosunda çok şey öğrendiklerini kaydeden Zengin, "Dünyanın pek çok ülkesinden, farklı ırklardan, dinlerden kardeşimizle bir araya geldik. Bu yolculukta birlikte vicdansızlara karşı vicdan hareketini yürütmeyi öğrendik" diye konuştu. Sumud'un "sabır, sumud ve sulh" olmak üzere üç aşamadan oluştuğunu kaydeden Zengin, "Ben sadece kendi adıma katılmıyorum, ailem ve Türk toplumu adına katılıyorum. İnşallah Rabbim barışı bizim ellerimizle nasip eder" dedi.