Adım adım Batı Şeria’yı ilhak

Gazze'dekiateşkesi bozmak için her adımı atan İsrail, bir yandan da Batı Şeria'yı resmen işgale başladı. 20 yıl sonra işgal tankları bölgeye girdi. Cenin ve Tulkerim'de kadın, çocuk ve yaşlılar dahil 350 Filistinliyi daha esir aldılar. Filistinli uzmanlara göre İsrail, mülteci kamplarını "Batı Şeria'yı ilhak" öncesi boşaltmaya çalışıyor. Şimdiye kadar Batı Şeria'da 40 binden fazla Filistinli yerlerinden edildi. Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye'nin güneyindeki işgallerinin kalıcı olacağını belirtti.