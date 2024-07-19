Adım adım normalleşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son dönemdeki açıklamalarıyla Suriye ile normalleşme konusunda olumlu yaklaşımlar sergiledi. Bölgesel ve küresel krizlere karşı komşu iki ülkenin sorunlarını konuşarak çözüme ulaştırmasına vurgu yapan Erdoğan'ın yeni dış politika stratejisini SETA Dış Politika Uzmanı Can Acun, SABAH'a değerlendirdi. Acun, Esad'ın Türkiye ile belli bir zeminde anlaşma isteğinin söz konusu olabileceğini ancak burada uzun zamana yayılacak kademeli bir şekilde ilerleyebilecek bir sürecin olduğunu kaydetti. Acun, "Gelinen aşamada bu ön şarttan vazgeçtikleri görülüyor, dolayısıyla Rusya'nın arabuluculuğunda bir sürecin başlama ihtimali artık mümkün" ifadelerini kullandı. Acun, başlayacak müzakereler ve görüşmelere istinaden büyük beklentilerin oluşturulmaması gerektiğini kaydetti.