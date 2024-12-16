AFAD, Esad’ın cehenneminde

Sednaya Hapishanesi'nde mahsur kalmış olabilecek kişilere ulaşmak için Türkiye, AFAD ekiplerini bölgeye sevk etti. AFAD Başkanı Okay Memiş öncülüğünde 120 kişilik ekip Şam'a ulaştı. Ekip, hassas ölçüm araçlarıyla arama çalışmaları yapacak. AFAD Başkanı Memiş, "Bu zor zamanlarda Suriyeli kardeşlerimizin yanındayız. 43 araçla buraya geldik. Teknolojik araç gerekçelerimizle beraber bu çalışmayı yapacağız" dedi.Ekipler, yeraltında kalmış olabilecek odaları ve tünelleri incelemek için ileri teknoloji cihazlar kullanarak arama faaliyeti yürütecek. AFAD ekibine Şam geçici maslahatgüzarı Burhan Köroğlu da eşlik etti. Köroğlu "AFAD'ın özel ekipmanları ile yapacağı araştırma çok önemli. Sadece hapishanede değil çevresinde de çalışmalar yürütülecek. Sonucunu bütün dünya olarak takip edeceğiz" diye konuştu.Bu arada Suriye'nin güneyindeki Dera kentinde, devrik lider Beşar Esad rejiminin öldürdüğü sivillere ait olduğu düşünülen ceset kalıntılarına rastlanan 12 toplu mezar tespit edildiği duyuruldu. Dera'ya bağlı İzraa ilçesinde tespit edilen toplu mezarda iş makineleriyle yapılan çalışmalarda şu ana kadar 31 cesedin bulunduğu ve bu sayının artabileceği bilgisi paylaşıldı.Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri artarak sürüyor. Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı, son günlerde yoğun bir geri dönüş trafiğine sahne oluyor. Türkiye'nin geçici koruma sağladığı Suriyelilerin ülkelerine dönüş süreci hem insani hem de sosyal boyutuyla önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.İBRAHIM GÜNEŞ/KILISDışişleri Bakanlığı, İsrail'in 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nde yasa dışı yerleşimleri genişletme kararı almasını şiddetle kınadığını bildirdi. Açıklamada, İsrail'in devam eden eylemlerinin, Suriye'de barış ve istikrarın tesis edilmesi yönündeki çabalara ciddi şekilde zarar verdiği ve bölgedeki gerginliği daha da artırdığı belirtildi. Öte yandan İsrail uçakları, Lazkiye ve Tartus illerinde çok sayıda askeri noktaya hava saldırıları düzenledi. ANKARABaas rejiminin devrilmesinin ardından fırsat kollayan işgal devleti İsrail, Suriye'nin güneyindeki köylere giriş yaptı. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel ve kameraman Mehmet Ali Bağ, İsrail işgalini anbean görüntüledi. İsrail tankı namlusunu A Haber'e çevirdi.