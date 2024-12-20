AFAD’dan 900 yardım TIR’ı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Sednaya Hapishanesi'ndeki arama faaliyetlerine katılan AFAD Başkanı Okay Memiş, bu süreçte 900'ün üzerinde insani yardım malzemesi taşıyan TIR'ın ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını söyledi. Türkiye'den ayrıca Afganistan'a da 730 tonluk yardım malzemesiyle 21'inci iyilik treni yola çıktı.Bileşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'ye ilişkin yaptığı açıklamada, Suriye halkına destek veren Türkiye'nin kapsayıcı diyalog için ülkedeki tarafları ikna etme konusunda önemli rol oynayabileceğine dikkat çekti.