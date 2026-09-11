AfD şoku sürüyor, gözler Türk adayda

AfD şoku sürüyor, gözler Türk adayda
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Almanya'da aşırı sağcı AfD'nin Saksonya-Anhalt eyaletindeki şok edici zaferi, 20 Eylül'de Berlin eyaletinde yapılacak seçimleri çok daha kritik bir noktaya taşıdı. AfD'nin Doğu Almanya'da kazandığı zaferin ülke çapında ne kadar büyük bir kırılma yaratmış olduğu test edilirken, anketlere göre Sol Parti ve CDU birincilik için kıl payı yarışıyor. Anketler, CDU'nun 2023'ten beri kaybettiği tüm oyların AfD'ye gittiğini gösteriyor. Anketlerde önde gözüken Sol Parti'nin eyalet başbakan adayı Türk kökenli Elif Eralp. AfD'ye karşı herkesi etrafında toplanmaya çağıran Eralp, 20 Eylül'deki seçimi kazanması halinde Almanya'nın ilk göçmen kökenli kadın eyalet başkanı olacak.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#ALMANYA #BERLİN #AFD

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