Afganistan 5.9 büyüklüğündeki depremle sarsıldı! 8 kişi yaşamını yitirdi

Alman Yer Bilimleri Araştırma Merkezi (GFZ), Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Hindukuş bölgesinde 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

KABİL'DE BİR EVİN ÇÖKMESİ SONUCU 8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Merkez üssünün Badahşan vilayetine bağlı Curm ilçesi olduğu belirtilen depremin, başkent Kabil başta olmak üzere ülkenin geniş bir kesiminde hissedildiği aktarıldı. Yerel yetkililer tarafından yapılan ilk açıklamalara göre, depremin şiddetiyle başkent Kabil'de bir evin çökmesi sonucu 8 kişi yaşamını yitirdi.

Bölgede hasar tespit ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği, yetkililerin olası yeni yıkım veya can kayıplarına karşı teyakkuz halinde olduğu bildirildi.