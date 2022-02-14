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Giriş Tarihi: 15.2.2022

Afganistan havalimanları son aşamada

Afganistan havalimanları son aşamada
Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinin ardından Afganistan'daki havalimanlarının işletilmesi kritik konu başlıklarından oldu. Kabil'deki Uluslararası Hamid Karzai Havalimanı işletilmesi konusunda Türkiye ve Katar anlaşmaya vardı. Kabil'in ardından, Mezar-ı Şerif, Kandahar ve Herat havaalanlarının 6 ay arayla işletilmeye başlanması için görüşmeler sürüyor.

IMZALAR YAKINDA
Sözleşmenin imzalanma aşamasına kadar geldiği bilgisine ulaşıldı. Kaynaklar, anlaşmanın muhtemelen yakında imzalanacağını ifade etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Afganistan ziyaretinin Taliban ile ortak şirket arasında varılacak nihai anlaşmaya bağlı olduğuna dikkati çekerek, anlaşmaların bakanlar nezdinde imzalanmasının gündemde olduğunu söyledi. Mutabakat sağlanması halinde Katarlı mevkidaşı El Sani ile birlikte Afganistan'a gidebileceğini kaydeden Çavuşoğlu, o marjda katılmak isteyen bakanları da davet etmeyi düşündüklerini dile getirdi. Betül USTA/ANKARA
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Afganistan havalimanları son aşamada
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