Afganistan ile ABD arasında kritik anlaşma: İki ülke mahkum takası yaptı

Afganistan, ABD ile mahkum takası yapıldığını duyurdu. Afganistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yaklaşık 20 yıl önce Afganistan'ın Nangarhar vilayetinde tutuklanan ve ABD'ye iade edilmesinin ardından müebbet hapis cezası alan Afganistan vatandaşı Han Muhammed'in takas anlaşması çerçevesinde serbest bırakıldığı belirtildi.

Afganistan Hükümet Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Kaliforniya'daki cezaevinde tutulan Muhammed'in serbest bırakılması karşılığında 2 ABD vatandaşının da serbest bırakıldığını söyledi.