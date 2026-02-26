Afganistan-Pakistan hattında sıcak çatışma: Birçok nokta ele geçirildi!
Afganistan, Pakistan’ın “terör kampı” olarak nitelediği 7 noktanın hedef alınmasından sonra misilleme gerçekleştirirken, bölgede sıcak çatışma çıktı. Afganistan Sözcüsü operasyonlarda birçok askeri noktanın ele geçirildiğini bildirirken, operasyonların sürdüğü aktarıldı.
Afganistan yönetimi sözcüsü Zabihullah Mücahid, Pakistan'ın son dönemdeki saldırılarına karşılık iki ülke sınırı olarak kabul edilen Durand Hattı boyunca Pakistan'a ait askeri tesislere yönelik kapsamlı operasyonların başlatıldığını bildirdi.
Sözcü Mücahid, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Durand Hattı boyunca başlatılan operasyonların Pakistan'a bağlı askeri unsurlara karşı yürütüldüğünü belirtti. Mücahid, şu ana kadar Nangarhar vilayetinin Dora Baba ilçesine bağlı Mashin Naw bölgesinde 2, Goshta bölgesinde 3 ve Kunar vilayetinin Nari ilçesine bağlı Doklam bölgesinde 2 askeri noktanın ele geçirildiğini öne sürdü.
Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da Pakistan'a misilleme kapsamında sınır hattı boyunca Khost, Paktia, Nuristan ve bazı diğer bölgelerde operasyonların sürdüğü kaydedildi. Pakistan tarafından konuya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.