Afganistan-Pakistan hattında şiddetli çatışma

Pakistan ile Afganistan sınırındaki Paktiya vilayetinde sınır güçleri arasında yaşanan çatışmada bilanço ağırlaşıyor. Pakistan ordusu, 23 Pakistan askerinin hayatını kaybettiğini, 29 askerin de yaralandığını bildirdi. Açıklamada, Pakistan'ın "meşru müdafaa" kapsamında saldırılara yanıt verdiği kaydedildi. Afgan yönetimiyle bağlantılı 200'den fazla "teröristin" etkisiz hale getirildiği iddia edilen açıklamada, Afganistan'ın bu topraklardaki terör unsurlarına karşı harekete geçme çağrısında bulunuldu. Afganistan yönetimi ise çatışmada 58 Pakistan askerinin öldüğünü, 30 askerin yaralandığını, çok sayıda silah ve teçhizatın da Afgan sınır muhafızlarının eline geçtiğini öne sürmüştü. Birleşmiş Milletler (BM) gerilimin hızla azaltılmasını umut ettiklerini bildirdi. Öte yandan çatışmaların Katar ve Suudi Arabistan'ın arabuluculuğunun ardından durdurulduğu ifade edilmişti.