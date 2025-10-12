Afganistan-Pakistan sınırında çatışma

Afganistan'ın Pakistan sınırındaki Paktiya vilayetinde iki ülke sınır güçleri arasında çatışma çıktığı bildirildi. Güvenlik kaynakları, Afganistan güçlerinin iki ülke sınırı olarak kabul edilen Durand Hattı yakınlarındaki Pakistan üslerini hedef aldığını ve saldırıların Pakistan'ın 9 Ekim'de düzenlediği iddia edilen hava operasyonlarına misilleme niteliğinde olduğunu bildirdi. Kaynaklar, söz konusu üslerden bazılarının ele geçirildiğini aktarırken, çatışmalarda 12 Pakistan askerinin de öldürüldüğünü öne sürdü. Çatışmalar nedeniyle sivillerin evlerini terk etmek zorunda kaldığı bildirildi.