Afganistan Pakistan’daki kanlı saldırıyı kınadı

Afganistan, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da dün cuma namazı sırasında camide meydana gelen ve 36 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı kınayarak saldırının Kabil'e atfedilmesine tepki verdi.

Kabil merkezli Tolo News'un haberine göre, Afganistan Savunma Bakanlığı saldırıya ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Bakanlık açıklamasında, saldırının Afganistan'a atfedilmesinin "asılsız" olduğu vurgulanarak, "Saldırının Afganistan'a atfedilmesi Pakistan'ın güvenlik zaaflarını gizleyemez." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, masum insanların öldürülmesinin kınandığı aktarıldı.

PAKİSTAN SAVUNMA BAKANINDAN "AFGANİSTAN VE HİNDİSTAN" AÇIKLAMASI

Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "saldırıya karışan teröristin daha önce Afganistan'a gittiğinin kanıtlandığını" belirterek "Hindistan ve Afganistan arasındaki işbirliği ortaya çıkıyor." ifadesini kullanmıştı.

Pakistan İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Talal Chaudhry de saldırganın Afgan olmadığını ancak adli testler sonucu Afganistan'a birkaç kez gittiğinin tespit edildiğini açıklamıştı.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da dün cuma namazı sırasında camide meydana gelen patlamada 31 kişi hayatını kaybetmiş, 169 kişi yaralanmıştı.