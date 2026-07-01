Afganistan sınırına kanlı operasyon

Birleşmiş Milletler (BM), Pakistan'ın Afganistan sınırında düzenlediği operasyonda en az 28 sivilin hayatını kaybettiğini, 49 sivilin de yaralandığını bildirdi. BM Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA), operasyona ilişkin yazılı açıklamasında "28 Haziran Pazar akşamı Afganistan'ın Paktia, Paktika ve Kunar vilayetlerindeki hava saldırılarında en az 28 sivilin öldüğünü ve 49 sivilin yaralandığını doğruladık. Kurbanlar arasında kadınlar ve çocuklar da bulunuyor." ifadelerine yer verdi. BM, tarafları uluslararası insancıl hukuk ilkelerine uymaya çağırdı.

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