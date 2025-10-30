Afganistan ve Pakistan ateşkesin devamı konusunda anlaştı: İki ülke İstanbul’da bir araya gelecek!

Afganistan ve Pakistan ateşkesin devamı konusunda anlaştı. İki ülke 6 Kasım'da İstanbul 'da ateşkesin uygulanmasına ilişkin detayları görüşmek üzere bir araya gelecek.

GÖRÜŞMELERDEN ORTAK AÇIKLAMA

18-19 Ekim 2025'te Doha'da varılan ateşkesin pekiştirilmesi amacıyla, 25-30 Ekim 2025 tarihleri arasında İstanbul'da Türkiye, Katar, Afganistan ve Pakistan temsilcilerinin katılımıyla toplantılar gerçekleştirildi. ⁠Bu kapsamda, taraflar ateşkesin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı. ⁠Ateşkesin uygulanmasına dair ek esaslar, 6 Kasım 2025'te İstanbul'da yapılacak üst düzey toplantıda istişare edilerek karara bağlanacak. ⁠Barışın korunması ve ihlallerin cezalandırılmasını sağlayacak bir izleme ve doğrulama mekanizması kurulması konusunda anlaşmaya varıldı. ⁠Öte yandan, Türkiye ve Katar, her iki tarafın sürece yaptığı katkıları takdir ettiklerini belirterek, kalıcı barış ve istikrarın tesisine destek vermeyi sürdüreceklerini açıkladı.

PAKİSTAN SAVUNMA BAKANI DUYURMUŞTU

Afganistan ve Pakistan, İstanbul'da sonuçsuz kalan barış görüşmelerini yeniden başlatma girişiminde bulunmuştu. Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asif, Pakistan medyasına yaptığı açıklamada, Pakistan ve Afganistan'ın İstanbul'da barış görüşmelerine yeniden başlama kararı aldığını ifade etmişti. Kararın Katar ve Türkiye'nin talebi üzerine alındığını belirten Asif, gece ülkeye dönecek olan Pakistan heyetinden İstanbul'da kalmalarının istendiğini söylemişti.

İLK GÖRÜŞME DOHA'DA İKİNCİ TUR GÖRÜŞMELER İSTANBUL'DA YAPILMIŞTI

İki ülke arasında Katar'ın başkenti Doha'da ateşkes görüşmeleri yapılmış, Türkiye ve Katar arabuluculuğunda 19 Ekim'de "kalıcı ateşkes" konusunda anlaşmaya varılmıştı. İki ülke, 19 Ekim'de varılan ateşkesin uzun vadeli bir mekanizmaya dönüştürülmesi amacıyla 25 Ekim'de İstanbul'da yeniden görüşmelere başlamış ancak görüşmelerden herhangi bir sonuç alınamamıştı.