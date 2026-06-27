Afganistan’da 6,1 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün, ülkenin kuzeybatısındaki Jurm bölgesinn 43 kilometre güneyi olduğunu açıkladı.

208,3 KİLOMETRE DERİNLİKTE MEYDANA GELDİ

Açıklamada, 6,1 büyüklüğündeki depremin 208,3 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Depreme ilişkin henüz can ya da mal kaybı bildirilmedi.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör