Afganistan'da 6,1 büyüklüğünde deprem

Afganistan'ın kuzeydoğusunda 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depreme ilişkin henüz can ya da mal kaybı bildirilmedi.

Afganistan’da 6,1 büyüklüğünde deprem
AA

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün, ülkenin kuzeybatısındaki Jurm bölgesinn 43 kilometre güneyi olduğunu açıkladı.

208,3 KİLOMETRE DERİNLİKTE MEYDANA GELDİ

Açıklamada, 6,1 büyüklüğündeki depremin 208,3 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Depreme ilişkin henüz can ya da mal kaybı bildirilmedi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#AFGANİSTAN #DEPREM

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!