Afganistan’da altın madeni yerle bir oldu: 5 işçi hayatını kaybetti
Afganistan'ın kuzeyindeki Takhar eyaletinde bir altın madeninde göçük meydana geldi. Olay nedeniyle 5 işçi yaşamını yitirdi.
Afganistan'da Takhar Emniyet Sözcüsü Qari Naqibullah Masroor, yaptığı açıklamada, Chah Ab bölgesindeki bir altın madeninde göçük meydana geldiğini bildirdi.
Göçük altında kalan 5 işçinin yaşamını yitirdiğini belirten Masroor, olayla ilgili daha fazla detay paylaşmadı.
Masroor, 30 Eylül'de aynı bölgedeki başka bir madende meydana gelen göçükte mahsur kalan 10 işçinin kurtarıldığı bilgisini de paylaştı.
Demir, bakır, kurşun, çinko, altın, kömür ve değerli taşlar gibi kaynaklar açısından zengin bir ülke olan Afganistan'da maden kazaları sıkça yaşanıyor.
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