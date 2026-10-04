Afganistan’da altın madeni yerle bir oldu: 5 işçi hayatını kaybetti

Afganistan'ın kuzeyindeki Takhar eyaletinde bir altın madeninde göçük meydana geldi. Olay nedeniyle 5 işçi yaşamını yitirdi.

Afganistan’da altın madeni yerle bir oldu: 5 işçi hayatını kaybetti
AA
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Afganistan'da Takhar Emniyet Sözcüsü Qari Naqibullah Masroor, yaptığı açıklamada, Chah Ab bölgesindeki bir altın madeninde göçük meydana geldiğini bildirdi.

Göçük altında kalan 5 işçinin yaşamını yitirdiğini belirten Masroor, olayla ilgili daha fazla detay paylaşmadı.

Masroor, 30 Eylül'de aynı bölgedeki başka bir madende meydana gelen göçükte mahsur kalan 10 işçinin kurtarıldığı bilgisini de paylaştı.

Demir, bakır, kurşun, çinko, altın, kömür ve değerli taşlar gibi kaynaklar açısından zengin bir ülke olan Afganistan'da maden kazaları sıkça yaşanıyor.

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Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#AFGANİSTAN

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