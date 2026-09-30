Afganistan'da altın madeninde göçük! 10 işçi mahsur kaldı
Afganistan'ın Takhar eyaletinde bir altın madenindeki tünelin çökmesi sonucu 10 işçi göçük altında mahsur kaldı. Bölgeye arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiği bildirildi.
Yerel basındaki haberlere göre, Samti bölgesindeki bir altın madenindeki tünelde göçük meydana geldi.
Takhar Emniyet Sözcüsü Naqibullah Masroor, 10 işçinin göçük altında mahsur kaldığını ve bölgeye arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiğini bildirdi.
Göçük altındaki işçilerin durumuna ilişkin detaylı bilgi paylaşılmadı.
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