Afganistan'da altın madeninde göçük! 10 işçi mahsur kaldı

Afganistan'ın Takhar eyaletinde bir altın madenindeki tünelin çökmesi sonucu 10 işçi göçük altında mahsur kaldı. Bölgeye arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiği bildirildi.

Afganistan’da altın madeninde göçük! 10 işçi mahsur kaldı
AA
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Yerel basındaki haberlere göre, Samti bölgesindeki bir altın madenindeki tünelde göçük meydana geldi.

Takhar Emniyet Sözcüsü Naqibullah Masroor, 10 işçinin göçük altında mahsur kaldığını ve bölgeye arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiğini bildirdi.

Göçük altındaki işçilerin durumuna ilişkin detaylı bilgi paylaşılmadı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#AFGANİSTAN #MADEN

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!