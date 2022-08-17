Afganistan’da camiye bombalı saldırı! Çok sayıda yaralı var

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Sıddık Camisi'ne akşam namazı sırasında bombalı saldırı düzenlendi.

5'İ ÇOCUK 27 KİŞİ HASTANEYE GETİRİLDİ

Can kaybı veya yaralı hakkında henüz resmi açıklama yapılmazken, Kabil'de bulunan İtalyan Emergency Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, saldırı nedeniyle aralarında 5 çocuğun bulunduğu 27 kişinin hastaneye getirildiği belirtildi.

'SALDIRIDA DİN ADAMI KABULİ HEDEF ALINDI' İDDİASI

Öte yandan saldırıda din adamı Mawlawi Amir Mohammad Kabuli'nin hedef alındığı iddia edildi.