Afganistan’da deprem dalgası: 215 ölü

Afganistan'ın Herat vilayetinde meydana gelen depremlerde 215 kişi hayatını kaybetti.Herat Devlet Hastanesi Amiri Barat Muin, yaptığı açıklamada art arda meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerinin sayısının 215'e çıktığını bildirdi. Taliban geçici hükümetinin Doğal Afetlerden Sorumlu Devlet Bakanlığı Sözcüsü Molla Canan Saik ise Herat'ın Zindecan ilçesindeki 7 köyün depremlerden ağır hasar aldığını belirtti. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezine (USGS) göre, Afganistan'ın batısında, İran sınırında bulunan Herat vilayetinde art arda 6,3, 5,5, 4,7, 6,3, 5,9, 4,6 ve 4,8, ardından da 4,9 büyüklüklerinde çok sayıda deprem meydana gelmişti.