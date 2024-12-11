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Giriş Tarihi: 11.12.2024 15:53 Son Güncelleme: 11.12.2024 15:59

Afganistan’da hükümet binası çevresinde patlama: Üst düzey bakan öldürüldü

Afganistan'ın başkenti Kabil’de meydana gelen intihar saldırısında Taliban hükümetinde görevli mülteci bakanı hayatını kaybetti.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Afganistan’da hükümet binası çevresinde patlama: Üst düzey bakan öldürüldü

Afganistan İçişleri Bakanlığı yetkilileri, ülkenin başkenti Kabil'de çarşamba günü gerçekleşen intihar saldırısında Taliban mülteci bakanının öldüğünü bildirdi.

Yetkililer, bakanlık binasının içinde meydana gelen patlamada Mülteci Bakanı Halil Hakkani'nin hayatını kaybettiğini aktardı.

ÖNEMLİ BİR İSİMDİ

Taliban'ın üç yıl önce iktidara gelmesinden bu yana Afganistan'da gerçekleşen bombalamalar arasında Halil en dikkat çeken kurbanlardan biri oldu. Patlamanın sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Halil, Taliban içinde güçlü bir ağın başında bulunan ve geçici olarak İçişleri Bakanlığı görevini yürüten Sirajuddin Hakkani'nin amcasıdır.

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Afganistan’da hükümet binası çevresinde patlama: Üst düzey bakan öldürüldü
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