Afganistan’da hükümet binası çevresinde patlama: Üst düzey bakan öldürüldü

ÖNEMLİ BİR İSİMDİ

Taliban'ın üç yıl önce iktidara gelmesinden bu yana Afganistan'da gerçekleşen bombalamalar arasında Halil en dikkat çeken kurbanlardan biri oldu. Patlamanın sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Halil, Taliban içinde güçlü bir ağın başında bulunan ve geçici olarak İçişleri Bakanlığı görevini yürüten Sirajuddin Hakkani'nin amcasıdır.