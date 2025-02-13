Afganistan’da intihar saldırısı: Bakanlık binası hedef alındı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de intihar saldırısı düzenlendi.

TOLO News'ün haberine göre, Afganistan geçici hükümeti İskan ve Şehircilik Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Kemal Afgan, Bakanlık girişinde bir intihar saldırısı yaşandığını aktardı.

Saldırganın fark edilerek etkisiz hale getirildiği ancak üzerindeki bombanın infilak ettiği, bunun sonucunda 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

Söz konusu saldırıyı henüz üstlenen olmadı.