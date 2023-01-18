Afganistan’da kar ve soğuk can alıyor: 70 ölü

Taliban geçici hükümetinin Doğal Afetlerden Sorumlu Devlet Bakanlığı konu ile ilgili basına açıklamada bulundu.

Buna göre, ülke genelinde son 8 günde kış şartlarının ağırlaşması ile 70 kişinin hayatını kaybetti.

Doğal Afetlerden Sorumlu Devlet Bakanlığı Acil Durum Operasyonları Merkezi Müdürü Mevlevi Abdullah Muhammedi, "İlk verilere göre, kar yağışı ve soğuk havalar nedeniyle Badgis, Gazni, Nimruz, Paktika, Herat, Kandahar ve Faryab'da 70 kişi yaşamını yitirdi." dedi.

Muhammedi, ülke genelinde 70 bin hayvanın da telef olduğunu aktardı.