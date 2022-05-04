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Giriş Tarihi: 4.5.2022 14:55

Afganistan'da sel felaketi! En az 18 kişi canından oldu, ölü sayısı artabilir

AA
Afganistan’da sel felaketi! En az 18 kişi canından oldu, ölü sayısı artabilir

Afganistan'ın 10 ilinde etkili aşırı yağışlar nedeniyle hayat felç oldu. Seller nedeniyle en az 18 kişi hayatını kaybetti, 100 evde ise tahribat var. Taliban yönetiminin Doğal Afetlerle Mücadele Devlet Bakanı Yardımcısı Müslim ölü sayısının artabileceğini ifade etti.

Afganistan'ın 10 vilayetinde etkili olan aşırı yağışların yol açtığı seller nedeniyle en az 18 kişi yaşamını yitirdi. Taliban yönetiminin Doğal Afetlerle Mücadele Devlet Bakanı Yardımcısı Mevlevi Şerafeddin Müslim, ülkede meydana gelen sellerle ilgili açıklama yaptı.

ÖLÜ VE YARALI SAYISI ARTABİLİR

Müslim, ülke genelindeki 10 vilayette etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle en az 18 kişinin hayatını kaybettiğini, 30 kişinin yaralandığını belirtti. Arama-kurtarma ekiplerinin afet bölgelerine sevk edildiğini aktaran Müslim, ölü ve yaralı sayısının artabileceğini söyledi.

100 EVDE TAHRİBAT

Sellerde en az 100 evde tahribat meydana geldiğini ve onlarca hayvanın da telef olduğunu kaydeden Müslim, selzedelerin zararlarını karşılamak için ellerinden geldiği ölçüde maddi destekte bulunacaklarını kaydetti.

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Afganistan'da sel felaketi! En az 18 kişi canından oldu, ölü sayısı artabilir
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