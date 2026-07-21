Afganistan’da sel felaketi: Yerleşim yerleri sular altında kaldı! 20 ölü

Afganistan'ın doğusundaki Nuristan vilayetini sel vurdu. Facia nedeniyle bölgede yıkım meydana gelirken, 20 kişi yaşamını yitirdi.

Afganistan’da sel felaketi: Yerleşim yerleri sular altında kaldı! 20 ölü
İHA

Afganistan'ın doğusundaki Nuristan vilayetinde şiddetli yağışlar sele yol açtı. Yerleşim yerleri sular altında kaldı.

Ulusal Afet Yönetim Kurumdan yapılan açıklamada, en az 20 kişinin hayatını kaybettiği, 80 kişinin yaralandığı, 100'den fazla kişinin ise kayıp durumda olduğu belirtildi.

Afganistan’da sel felaketi: Yerleşim yerleri sular altında kaldı! 20 ölü

VİLAYETİN BAŞKENTİNDE BÜYÜK HASAR

Sel nedeniyle en çok hasarın vilayetin başkenti Parun'da meydana geldiği aktarıldı.

Selden etkilenen bölgelerde arama-kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğü kaydedildi.

Afganistan, iklim değişikliğinin etkilerine karşı en savunmasız ülkeler arasında yer alırken, bu durum ülkenin bazı bölgelerini kuraklığa daha yatkın hale getiriyor, diğer bölgelerini de daha fazla yağışa maruz bırakıyor.

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