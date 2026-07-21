Afganistan’da sel felaketi: Yerleşim yerleri sular altında kaldı! 20 ölü

Ulusal Afet Yönetim Kurumdan yapılan açıklamada, en az 20 kişinin hayatını kaybettiği, 80 kişinin yaralandığı, 100'den fazla kişinin ise kayıp durumda olduğu belirtildi.

VİLAYETİN BAŞKENTİNDE BÜYÜK HASAR

Sel nedeniyle en çok hasarın vilayetin başkenti Parun'da meydana geldiği aktarıldı.

Selden etkilenen bölgelerde arama-kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğü kaydedildi.

Afganistan, iklim değişikliğinin etkilerine karşı en savunmasız ülkeler arasında yer alırken, bu durum ülkenin bazı bölgelerini kuraklığa daha yatkın hale getiriyor, diğer bölgelerini de daha fazla yağışa maruz bırakıyor.