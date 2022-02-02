Afganistan’da üniversiteler eğitime yeniden başladı

Afganistan'ın ağırlıklı olarak daha ılıman iklime sahip güney vilayetlerinde devlet üniversiteleri yeniden eğitime başladı. Kandahar, Hilmend, Uruzgan ve Nimruz gibi vilayetlerde erkek ve kız öğrenciler yeniden üniversitelerdeki yerlerini aldı. Öğrenciler, üniversitelerin açılmasından son derece mutlu olduklarını belirtti

Kandahar Üniversitesi öğrencisi Zehra Erguvan, "Toplumun yarısını oluşturan kadınlar ve kızlar görmezden gelinmemeli. Çünkü kadınların da ülkenin gelişmesinde ve ilerlemesinde katkısı bulunuyor. Yetkililer kadın ve kızların eğitimini ciddiyetle gözetmeli." dedi.

Muhammed İlyas İlham da Taliban yönetiminden eğitim olanaklarının artırılmasını talep ederek eğitimin yeniden başlamasından çok memnun olduğunu belirtti. Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA) Şefi ve BM Afganistan Özel Temsilcisi Deborah Lyons, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Afgan genç kız ve erkek öğrencilerin Afganistan genelindeki üniversitelere dönüşlerini hep birlikte destekleyelim." ifadesini kullandı. Lyons, destekçilerin Afgan öğrenci ve akademisyenler için burs programları sağlamalarını talep etti.

Taliban geçici hükümetinin Yükseköğrenim Bakan Vekili Şeyh Abdulbaki Hakkani, devlet üniversitelerinin 2 Şubat'ta sıcak bölgelerde açılacağını duyurmuştu. Hakkani, ülkenin soğuk bölgelerindeki devlet üniversitelerinin de şubatın sonuna doğru açılacağını ifade etmişti.

Yükseköğrenim Bakanlığına göre, ülke genelinde 40 devlet ve 150 özel üniversite bulunuyor. Özel üniversitelerde kadın ve erkek öğrenciler için eğitim devam ediyor.