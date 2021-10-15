Afganistan’da yine kanlı saldırı: 47 ölü

Afganistan
'da Taliban'ın kalesi olarak bilinen güneydeki Kandahar
vilayetinde bulunan Şii topluluğuna ait Fatımiyye Camisi
'ne düzenlenen intihar saldırısında 47 kişi öldü, 200'den fazla kişi yaralandı. Caminin güvenlik sorumlusunun verdiği bilgiye göre, vilayet merkezinde bulunan en büyük camiye cuma namazı sırasında bombalı saldırı yapıldı.
DEAŞ HORASAN PARMAĞI
Yetkililer iki intihar saldırısının olduğunu aktardı. Ancak AFP'ye konuşan görgü tanıklarıysa, biri caminin giriş kapısı, biri güney kısmı, diğeri de abdest alınan yerde olmak üzere 3 patlama sesinin duyulduğunu aktardı. Geçen hafta Kunduz
vilayetindeki camiye bombalı saldırı düzenlenmiş, 46 kişi hayatını kaybetmişti. Kunduz'daki saldırıyı terör örgütü DEAŞ
üstlenmişti. Dünkü saldırıyı terör örgütü DEAŞ'ın Horasan kolu olarak bilinen DEAŞ-H örgütünün düzenlediğine dair şüpheler olduğu ifade edildi.
TÜRKİYE TERÖR EYLEMİNİ KINADI
DIŞIŞLERI Bakanlığı, kınama ve taziye mesajı yayımladı. Açıklamada, "Afganistan'da son dönemde özellikle camileri hedef alan insanlık dışı terör saldırılarını şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifalar diliyor, kardeş Afgan
halkına taziyelerimizi iletiyoruz" denildi.