Afganistan’da yolcu otobüsü devrildi: 25 ölü
Afganistan’da feci bir kaza gerçekleşti. Yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 25 kişi can verdi.
Tolo News'in haberine göre Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdulmetin Kani, Kabil'de meydana gelen trafik kazasına ilişkin açıklama yaptı.
Seyir halindeki yolcu otobüsünün yoldan çıktığını ve devrildiğini aktaran Kani, kazada 25 kişinin yaşamını yitirdiğini, 27 kişinin ise yaralandığını belirtti.
Kani, kazaya şoförün ihmalinin neden olduğunu ifade etti.