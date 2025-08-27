Afganistan’da yolcu otobüsü devrildi: 25 ölü

Seyir halindeki yolcu otobüsünün yoldan çıktığını ve devrildiğini aktaran Kani, kazada 25 kişinin yaşamını yitirdiğini, 27 kişinin ise yaralandığını belirtti.

Tolo News'in haberine göre Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdulmetin Kani, Kabil'de meydana gelen trafik kazasına ilişkin açıklama yaptı.

Kani, kazaya şoförün ihmalinin neden olduğunu ifade etti.