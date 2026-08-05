Afganistan’daki çocuklar için ‘acil fon’ çağrısı
Dünya Gıda Programı (WFP), Afganistan'da çocukların beslenme krizi için 'acil fon' çağrısı yaptı. Yapılan açıklamada, Afganistan'daki çocukların üçte birinin ciddi seviyede yetersiz beslenme ile karşı karşıya olduğu ve durumun ekime kadar giderek daha da kötüleşmesinden endişe edildiği belirtildi. Ülkede 12 eyaletin ciddi eşiğe ulaştığına ve bunun da hayat kurtarıcı tedaviye acil ihtiyaç duyulduğu anlamına geldiğine dikkati çekilen açıklamada, "Acil destek olmadan, WFP ve ortakları, daha fazla çocuğun tehlikeli derecede yetersiz beslenme durumuna düşmesini önleyemeyecek ve bu da önümüzdeki aylarda çocukların hayatlarını tehlikeye atacaktır" ifadesine yer verildi.