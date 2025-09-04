Afganistan’daki depremde bilanço ağırlaşıyor: Ölü sayısı 2000’i geçti

Afganistan'ın doğusundaki Kunar vilayetinde meydana gelen 6,0 büyüklüğündeki depremde can kaybı artıyor. Enkaz altında kalanları arama çalışmalarının devam ettiği ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bini geçti.

Afganistan geçici hükümeti Sözcü Yardımcısı Hamdullah Fıtrat, son yıllarda en ölümcül deprem olarak kayıtlara geçen depremden etkilenen bölgelerde, enkazında kalanları kurtarmak için arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirerek, "Hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 205'e yaralı sayısı ise 3 bin 640'a yükseldi" dedi.