Afganistan’daki felakette bilanço ağırlaşıyor! Yardım çağrısında bulunuldu

Afganistan'da yaşanan sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor. Taliban Sözcüsü Zabihullah Mujahid, sel felaketi nedeniyle bu ay içerisinde 182 kişinin hayatını kaybettiğini, 250'den fazla kişinin de yaralandığını duyurdu. Şu ana kadar 3 bin 100'den fazla evin zarar gördüğünü ifade eden Mujahid, "Afganistan İslam Birliği, sel felaketini tek başına yönetemiyor. Uluslararası örgütlere ve İslam ülkelerine bize yardım etmeleri çağrısına bulunuyoruz" dedi.