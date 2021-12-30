Afganistan’dan kaçışıyla çok konuşulmuştu... Eşref Gani her şeyi anlattı!

Bunun yerine dehşete düşmüş cumhurbaşkanlığı güvenlik şefinin, tavır alması halinde hepsinin öldürüleceğini söylemek için kendisine geldiğini aktaran Gani, şunları söyledi: "Bana 2 dakikadan fazla zaman vermedi. Talimatlarım Host vilayetine gitmek için hazırlanmaktı. Bana Host'un düştüğünü ve Celalabad'ın da düştüğünü söyledi. Nereye gideceğimizi bilmiyordum. Sadece havalanınca (Afganistan'dan) ayrıldığımız netlik kazandı. Bu gerçekten ani oldu."

"GÜNAH KEÇİSİ YAPILDIM"

Eşref Gani, ülkeyi terk ederken yanına yüklü miktarda para aldığı yönündeki iddiaları yalanlayarak, "Kati suretle belirtmek istiyorum ki ülke dışına para çıkarmadım." dedi.

Öte yandan, Gani, "uluslararası toplumun sabrının süreceğini varsaymak" dahil birtakım hatalar yapıldığını kabul ederek, uluslararası ortaklığa güvenmek gibi Kabil'in düşmesine neden olan bazı şeyler için suçu üstlenmeye razı olduğunu dile getirdi.

Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, "Değerlerim ayaklar altına alındı. Günah keçisi yapıldım." ifadelerini kullandı.

NELER OLMUŞTU?

Başkent Kabil'in 15 Ağustos'ta Taliban'ın eline geçmesiyle eski Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve birçok üst düzey hükümet yetkilisi BAE'ye kaçmıştı. Genel af ilan eden Taliban yönetimi ise ülkeyi terk eden muhaliflerin ve eski hükümet çalışanlarının tekrar ülkelerine dönmesi için çağrıda bulunmuştu.

Geçmişte Taliban ile birtakım sorunlar yaşayan BAE, Taliban'ın iktidara gelmesiyle yeniden ilişkiler kurmaya başladı. BAE, Taliban'ın 15 Ağustos'ta yönetime geçmesiyle Kabil'deki büyükelçiliğini kapatmış, kasımda ise tekrar açmıştı.