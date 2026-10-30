AFP: Türkiye, Libya’yı yeniden birleştiriyor
Türkiye'nin Libya ile geliştirdiği ilişkiler dünya basınının takibinde. Fransa merkezli AFP haber ajansı Ankara ile Trablus hattındaki son gelişmeleri ele aldı. Haberde "Ankara'da Türkiye'nin arabuluculuğunda Libya'nın doğusu ve batısındaki yönetimlerin askeri yetkilileri ve diplomatları bir araya geldi. Görüşmelerde öncelik, bölünmüş askeri birliklerin tek çatı altında birleştirilmesi" ifadelerine yer verildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, cuma günü yaptığı açıklamada, Libya'nın doğusundaki ve batısındaki rakip yönetimlerin yeniden birleştirilmesinin zamanının geldiğini söylemişti. Libya Temsiciler Meclisi geçtiğimiz günlerde Türkiye-Libya arasındaki deniz yetki anlaşmasını da imzalamıştı.