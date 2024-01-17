Afrika Birliğinden Gazze için "insani ateşkes" çağrısı

Pan-Afrika Parlamentosuna hitaben yaptığı konuşmada Mahamat, Gazze'deki insani krize değindi.

Gazze için insani ateşkes çağrısında bulunan Mahamat, Filistinlilerin ağır bir bedel ödediğini, akla hayale gelmeyecek acılara ve can kayıplarına katlandığını kaydederek, uluslararası hukukun açık bir şekilde göz ardı edildiğinin altını çizdi.

Filistinli sivillerin bombalanmasının, hayatlarının ve geçim kaynaklarının sistematik olarak yok edilmesinin 100 gündür süren bir trajediye dönüştüğünü anlatan Mahamat, "Afrika Birliği, İsrail-Filistin çatışmasında insani ateşkes çağrısını yineliyor ve uluslararası toplumun daha önce üzerinde mutabakata vardığı iki devletli çözümü destekliyor." ifadesini kullandı.

Mahamat, Afrika ülkelerindeki çatışmalara da değinerek, bölgesel zorluklar karşısında Afrika'nın birlik olmaya ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Afrika Birliği tarafından 15 Ekim 2023'te de Gazze'deki Filistinliler için acil insani koridorun açılması çağrısı yapılmıştı.

