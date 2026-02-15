Afrika Birliği’nden siyonist soykırıma isyan: Filistinlilerin ‘imhasına’ son verin

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da düzenlenen Afrika Birliği'nin (AU) 39. zirvesinde, Filistin halkının "imhasına" devam eden İsrail şiddetle kınandı. Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Mahmud Ali Yusuf dün yaptığı açıklamada "Ortadoğu'da Filistin ve halkının çektiği acılar vicdanlarımızı sorgulatıyor. Bu halkın yok edilmesi durdurulmalı" dedi. Cibutili diplomat Yusuf, kuşatma altındaki Filistin topraklarına insani yardım malzemelerinin girişine yönelik İsrail ablukasının kaldırılması çağrısında bulunurken, "Uluslararası hukuk ve uluslararası insani hukuk, uluslararası toplumun temelidir" diye ekledi. İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırım savaşı, Ekim 2023'ten bu yana en az 72 bin 45 kişinin ölümüne ve 171 bin 686 kişinin yaralanmasına neden oldu ve "ateşkes"e rağmen İstrail'in soykıırm ve yıkım vahşeti bütün şiddetiyle devame diyuor.

'SİLAHLAR SUSMALI'

Ayrıca Afrika'da süregelen çok sayıda çatışmaya da değinerek, kıta genelinde "silahların susturulması" çağrısında da bulunan Yusuf, "Sudan'dan Sahel'e, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin doğusundan Somali'ye ve başka yerlere kadar halkımız istikrarsızlığın ağır bedelini ödemeye devam ediyor" dedi. Zirve, iki gün boyunca Afrika Birliği'ne üye 55 ülkenin devlet başkanlarını bir araya getirdi. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, zirvedeki konuşmasında, Afrika'nın BM Güvenlik Konseyi'nde daimi bir sandalye sahibi olması çağrısında bulunarak, bunun yokluğunun "savunulamaz" olduğunu söyledi. Guterres, "Yıl 2026, 1946 değil. Afrika dünyasıyla ilgili masada alınacak kararlar ne olursa olsun, Afrika'nın masada olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

İSRAİL DÖNÜŞLERİ ENGELLEMEK İÇİN TEHDİT EDİYOR

Soykırımcı İsrail, yaklaşık 2 yıl sonra kısıtlı açtığı Refah Sınır Kapısı'ndan Filistinlilerin Gazze Şeridi'ne dönüşünü engellemek için "para teklifi ve tehditlere" başvuruyor. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi "Dönüş yapan Filistinliler, ellerinin kelepçelendiğini, gözlerinin bağlandığını ve Gazze'ye geçmeleri durumunda mal varlıklarına el konulmakla tehdit edildiklerini anlattı. Mısır'a geri dönmeleri veya İsrail lehine muhbir olarak çalışmayı kabul etmeleri için kendilerine para teklif edildiğini aktardı" denildi.

FİDAN'DAN GAZZE TEMASI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi Başkanı Ali Şaas'ı kabul etti. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Ankara'da Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi Başkanı Şaas ile bir araya geldi. ANKARA